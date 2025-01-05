«Локомотив» проведет летом переговоры по продлению контракта с Тикнизяном

«Локомотив» проводил встречу с представителем полузащитника сборной Армении Наира Тикнизяна о продлении сотрудничества, сообщает Metaratings.ru.

В ходе переговоров была достигнута принципиальная договоренность о том, что стороны вернутся к переговорам после окончания сезона-2024/25. Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» истекает летом 2026 года.

25-летний Тикнизян играет за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне РПЛ он принял участие в 16 матчах и забил два гола. По оценкам Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.