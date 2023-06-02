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Сегодня, 02:29

Балахнин: «Ростов» и ЦСКА под конец сезона играют натужно, поэтому результат их матча непредсказуем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча ростовской команды против ЦСКА в 30-м туре чемпионата России.

«Обе команды под конец сезона играют натужно, поэтому результат непредсказуем. Те же проблемы и у «Спартака», поэтому исход борьбы за медали может быть любым. Спартаковцы могут потерять очки в Самаре, что может привести как к серебру у ЦСКА после ничьей с «Ростовом», так и к триумфу «Ростова». Многое зависит от того, кто меньше допустит ошибок и сумеет в решающий момент собрать волю в кулак. Хотя армейцы все равно выглядят предпочтительней — очень уж значимые потери у ростовчан. Многое держалось на Комличенко и Глебове. Потерю одного из них еще можно пережить, но когда отсутствуют оба, трудно понять, за счет чего «Ростов» может выиграть последний матч сезона», — цитируют «Известия» Балахнина.

Матч ЦСКА — «Ростов» состоится в субботу, 3 июня. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

ЦСКА располагается на втором месте с 55 очками, «Ростов» идет на 4-м месте с 53 очками.

Источник: https://iz.ru/1521733/aleksei-fomin/medalnyi-put-komu-dostanetsia-serebro-i-bronza-rpl
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Сергей Балахнин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Спартак

 20
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Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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