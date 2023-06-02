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Салихова: «Если у «Спартака» вектор с медиалигой как у «Динамо», то надо перестать грезить чемпионством»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что игроки красно-белых Павел Мелешин, Руслан Литвинов и Антон Зиньковский могут сыграть за «Бей Беги» в медиалиге.

«Медиалига — классный проект. Чем больше людей вовлечены в спорт, тем лучше для нации. Но давайте разделять медиалигу и профессиональный спорт. На мой взгляд, профессиональным действующим игрокам должно быть запрещено выходить на поле за медиакоманды. Это вопрос ответственности. Если игрок получит травму, то подведет свой клуб. Во-вторых, будет ли это являться страховым случаем и получит ли клуб компенсацию?

В контрактах игроков прописано, что им нельзя заниматься экстремальными видами спорта: прыгать с парашютом, кататься на лыжах, сноуборде, скейтборде, мотоцикле. Я бы рекомендовала ввести дополнительный пункт о запрете играть за медиакоманды. Это зона ответственности спортивного и генерального директоров.

Если вектор с медиалигой как у «Динамо», то надо забыть о футбольной составляющей, перестать грезить чемпионством и кубками. Второй сезон подряд московское «Динамо» демонстрирует, как можно заполнять стадионы без побед на футбольном поле. Выбор за руководством «Спартака», — приводит Metaratings.ru слова Салиховой.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-ob-uchastii-igrokov-spartaka-v-medialige-esli-vektor-kak-u-dinamo-to-nado-perestat-grezit-chempionstvom-i-kubkami-vybor-za-rukovodstvom-kluba-255700/
Антон Зиньковский
Руслан Литвинов
Футбол
ФК Бей Беги
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
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 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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