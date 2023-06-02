Альшин: «В матче с «Зенитом» сделаем все, чтобы порадовать болельщиков «Факела»

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Стремимся остаться в РПЛ без переходных матчей — верили в возможность этого, еще когда у нас результаты были не очень. И тем более верим после всех последних побед. Считаю, что своей игрой заслужили быть 12-ми, как и наши болельщики, которые весь сезон поддерживали нас что дома, что на выезде. Сделаем все, чтобы их порадовать», — цитируют «Известия» Альшина.

Матч «Зенит» — «Факел» состоится в субботу, 3 июня. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.