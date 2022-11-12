Михаил Кержаков: «Решил выступить в поддержку Чистякова, чтобы все быстро погасить»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков объяснил, почему первым поддержал защитника команды Дмитрия Чистякова.

«Я решил выступить в поддержку Димы, чтобы все быстро погасить. Из-за неправильно поданной информации стало формироваться мнение, будто что-то произошло, а Диму якобы убрали из состава.

Люди начали думать, что Чистякова убрали из-за ошибки, что еще что-то случилось и так далее. Была некорректная новость о его переходе в «Ахмат». Не знаю, откуда Орлов взял эту информацию. Я понял, что надо выступить, чтобы эти мнения не формировались у болельщиков. Потом очень тяжело доказать, что ты не верблюд», — сказал Кержаков «Чемпионату».

В матче 16-го тура РПЛ «Зенит» дома проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2). Ошибка Чистякова привела ко второму голу в ворота хозяев, игрока заменили в середине первого тайма.

Позже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что защитник выведен из основного состава. Позже было решено вернуть футболиста в команду.