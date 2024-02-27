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27 февраля, 20:39

Балахнин назвал недостаток обновлений в работе ВАР

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что объявление судейских решений после просмотра видеоповторов не поможет болельщикам понять, почему именно арбитр вынес тот или иной вердикт.

«Решение будет объявляться, но не объясняться. А значит, так же никто ничего не поймет. Просто громко скажут, потеряют еще какое-то игровое время. Не знаю, зачем это нужно. Мне кажется, проще написать решение на табло и быстрее продолжать игру. К сожалению, в российском футболе на просмотры уходит много времени, это отвлекает. Смотришь зарубежный футбол — там все это быстрее делается, чтобы не мешать игре. Решение проблемы ищут не там, где нужно? Это, наверное, громко. Но стоит ли просто объявлять решения? Никто ничего не поймет, и болельщики все равно будут задавать вопросы — если, конечно, это делается для болельщиков», — цитирует Балахнина «Газета.Ru».

26 февраля стало известно, что судьи матчей РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России будут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Арбитров можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляции.

Источник: Газета.Ru
Футбол
РПЛ
Сергей Балахнин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Джон Кордоба

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 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

Ростов

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