Непомнящий — о Семаке: «В нем есть основательный футбольный профессионализм»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о работе Сергея Семака, возглавляющего «Зенит».

«Помню, как Семак в 20 лет стал капитаном ЦСКА. О таком игроке всегда мечтают тренеры. Он абсолютно адекватен на поле и за его пределами. Отличный человек и профессионал. Помню, в конце нулевых меня спросили, чего тогдашнему «Рубину» не хватает для чемпионства. Я ответил, что не хватает Семака. Потом Сергей перешел в «Рубин», а команда заняла первое место. В нем есть основательный футбольный профессионализм. У него ведь ресурсы ровно такие же, как у иностранных тренеров, которые были до него в «Зените». Но такой результат дает только он. Сейчас Семак тоже проходит настоящую проверку из-за того, что в гонку включился «Краснодар». Но он все равно продолжает успешно управлять командой. В этом его сила и талант», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.

Семак возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года. Под руководством российского специалиста «Зенит» 5 раз становился чемпионом, 4 раза победителем Суперкубка России и 1 раз — Кубка страны.

В текущем сезоне петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками.