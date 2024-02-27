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27 февраля, 20:34

Гладилин поддержал изменение работы судей в российском футболе

Алина Савинова
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об изменении работы судей при просмотре видеоповторов спорных эпизодов во время матчей.

«Идут правильным путем. Все-таки руководитель РФС Дюков правильно ведет политику, потому что мы должны идти тем же путем, что европейский и мировой футбол. Мы не должны выпадать из этой колеи. Мы вписываемся в то, что уже давно проводится в ведущих мировых футбольных державах. Так что это правильное решение, я его полностью поддерживаю. Те, кто будет на стадионах, к этому привыкнут. Но ведь основная масса болельщиков смотрит футбол по телевидению, миллионная аудитория — в трансляции все объясняется. На стадион приходит несколько десятков тысяч. А в трансляции обязательно все надо разъяснять», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

26 февраля стало известно, что судьи матчей РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России будут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР.

Источник: Газета.Ru
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Джон Кордоба

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Краснодар

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

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Динамо

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Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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