Гладилин поддержал изменение работы судей в российском футболе

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об изменении работы судей при просмотре видеоповторов спорных эпизодов во время матчей.

«Идут правильным путем. Все-таки руководитель РФС Дюков правильно ведет политику, потому что мы должны идти тем же путем, что европейский и мировой футбол. Мы не должны выпадать из этой колеи. Мы вписываемся в то, что уже давно проводится в ведущих мировых футбольных державах. Так что это правильное решение, я его полностью поддерживаю. Те, кто будет на стадионах, к этому привыкнут. Но ведь основная масса болельщиков смотрит футбол по телевидению, миллионная аудитория — в трансляции все объясняется. На стадион приходит несколько десятков тысяч. А в трансляции обязательно все надо разъяснять», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

26 февраля стало известно, что судьи матчей РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России будут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР.