Бакаев — о переходе в «Локомотив»: «Попасть сюда — это привилегия»
Полузащитник Зелимхан Бакаев поделился первыми эмоциями после перехода в «Локомотив».
«Честно, я очень рад. Это большой клуб в России, попасть сюда — это привилегия. Стиль футбола мне очень нравится, потому что как минимум он мне подходит, он быстрый, атакующий, интенсивный. Смотреть за игрой «Локомотива» было приятно и играть против «Локомотива» — тоже. Это хороший футбол, он и для болельщиков, и для игроков самих. У меня самые высокие ожидания, думаю, как и у самого клуба. Сейчас надо хорошо сборы провести и уже от игры к игре идти добиваться своих целей», — сказал футболист в ролике пресс-службы клуба.
19 июня железнодорожники объявили о подписании двухлетнего соглашения с игроком. 28-летний россиянин будет выступать под 7-м номером.
Прошлый сезон Бакаев провел в «Химках». На его счету 6 голов и 3 результативные передачи в 28 матчах.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -