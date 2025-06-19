Бакаев — о переходе в «Локомотив»: «Попасть сюда — это привилегия»

Полузащитник Зелимхан Бакаев поделился первыми эмоциями после перехода в «Локомотив».

«Честно, я очень рад. Это большой клуб в России, попасть сюда — это привилегия. Стиль футбола мне очень нравится, потому что как минимум он мне подходит, он быстрый, атакующий, интенсивный. Смотреть за игрой «Локомотива» было приятно и играть против «Локомотива» — тоже. Это хороший футбол, он и для болельщиков, и для игроков самих. У меня самые высокие ожидания, думаю, как и у самого клуба. Сейчас надо хорошо сборы провести и уже от игры к игре идти добиваться своих целей», — сказал футболист в ролике пресс-службы клуба.

19 июня железнодорожники объявили о подписании двухлетнего соглашения с игроком. 28-летний россиянин будет выступать под 7-м номером.

Прошлый сезон Бакаев провел в «Химках». На его счету 6 голов и 3 результативные передачи в 28 матчах.