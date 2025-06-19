Агент Кучаева заявил, что переговоры с «Ростовом» по новому контракту находятся на финальной стадии

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Константина Кучаева, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Сейчас мы обсуждаем новый контракт Константина Кучаева с «Ростовом». Переговоры находятся на финальной стадии», — сказал Клюев «СЭ».

27-летний Кучаев в прошлом сезоне провел за «Ростов» 32 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.