Агент Магкеева: «Скорее всего, игрок покинет «Пари НН»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Пари НН» Станислава Магкеева, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Мы не ведем переговоров с «Пари НН» по контракту Станислава Магкеева. Скорее всего, он покинет клуб. Скоро узнаете, где Стас продолжит карьеру», — сказал Клюев «СЭ».

26-летний Магкеев в прошлом сезоне провел за «Пари НН» 23 матча и не отличился результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.