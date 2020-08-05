«Бак, что это было?» Тедеско рассказал, с чем связан спад у Бакаева

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подробно ответил на вопрос о состоянии полузащитника Зелимхана Бакаева.

В 8 матчах после возобновления сезона 24-летний хавбек забил 2 мяча (оба с пенальти, до паузы — 8) и отдал 2 голевые передачи (до паузы — 9).

— Мы знаем, что весной Бакаев переболел коронавирусом. В итоге у него сезон разделился на две части. После рестарта полузащитник сдал — и визуально, и по статистическим показателям. Вы заметили эти перемены? Что с ним происходит?

— Да, вы правы. Мы с игроками говорим о таких вещах. Всегда нужно быть с ними честными. Если это Бакаев, я прямо скажу ему (переходит на русский): «Бак, что это было сегодня?» Безусловно, он очень важный игрок «Спартака». Я не знаю, сколько очков он принес нашей команде в прошлом сезоне. 15, 16, 17. Он забивал, отдавал результативные передачи. В частности, в домашней игре с Самарой, когда он отдал пас Понсе. Забил «Динамо», ЦСКА.

После зимних сборов Зелимхан находился в очень хорошей форме. Затем возникла пауза в связи с пандемией, он заболел. И потом он уже не мог показывать весь потенциал. При этом оставался для нас очень важным футболистом.

Но даже при 85-процентной готовности Бакаев может принести пользу команде. Дело в том, что мы всегда ожидаем от него больше, чем от остальных, потому что он уже высоко задрал планку. По ней мы его и равняем. Однако никто не может все время играть на пределе своих возможностей. А он постоянно хочет показывать свой максимум. Мне ему даже приходиться говорить (вновь переходит на русский): «Чуть-чуть спокойнее». Советую ему получать удовольствие от игры, быть более раскрепощенным. Он еще молод. Наберется опыта и будет играть проще. Допустим, когда получаешь мяч и у тебя есть силы, ты пойдешь в обыгрыш. Если сил нет, но есть опыт, ты просто отдашь передачу и побежишь дальше. Но если человек был болен, ему требуется время и игры, чтобы вернуть кондиции. Мы стараемся помочь ему играть немного по-другому. Если ты на 5-й минуте получаешь желтую, то потом за счет опыта уже укрываешь мяч корпусом и не фолишь.

Сейчас по тренировкам видно, что Бак возвращается. Медленно, но возвращается.

— Позвольте уточнить. Были ли у Бакаева изменения в физических показателях? Он, например, дольше восстанавливается?

— Конечно, мы тестируем игроков. После зимних сборов физические показатели были просто отличные. А после паузы мы потеряли 15-20 процентов в уровне готовности. И это касается не только Бакаева, а, наверное, 70 процентов нашего состава. И это понятно. Ты можешь много усиленно тренироваться. Но когда на долгое время остаешься без официальных матчей, то теряешь в эффективности. (Константин Алексеев)

Полная версия большого разговора с Шамилем Газизовым и Доменико Тедеско — здесь.