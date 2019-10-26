Бабурин посвятил сухой матч с «Сочи» умершему дедушке

Вратарь «Ростова» Егор Бабурин посвятил победу над «Сочи» в 14-м туре РПЛ (2:0) своему дедушке, который умер накануне. Бабурин отыграл 90 минут и сохранил ворота в неприкосновенности.

— Бывают матчи, у которых получилось все, а у другой ничего, — сказал Бабурин в эфире «Матч премьер». — Мы выводы после «Зенита» сделали, для нас это был холодный душ. Видимо, это поражение было не зря.

Хочу сегодняшний сухой матч посвятить дедушке. Он вчера умер, хотелось сегодня выиграть.