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Сегодня, 08:00

Бабич назвал игру против «Балтики» более тяжелой, чем матчи квалификации Евро-2024

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Балтикой» в матче 16-го тура МИР РПЛ (2:0).

«Не могу сказать, что ранее я никогда не играл в таких условиях, но такое случается редко. Погода играет большую роль в футболе. Был ли этот матч сложнее, чем матчи квалификации в Евро? Да, это уже другой вид футбола. Никто не ожидал таких условий перед матчем, что будет так много снега. Было очень тяжело играть», — сказал Бабич «СЭ» после победы над «Балтикой» (2:0).

Сборная Сербии 19 ноября на своем поле сыграла вничью с Болгарией (2:2) в заключительном матче отборочного турнира Евро-2024. Ничью сербам принес гол защитника «Спартака» Срджана Бабича.

Благодаря этому результату сборная Сербии заняла второе место в группе G и вышла на Евро-2024.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 14-й строчке (11). У команды 5 матчей без побед.

Сборная Сербии по футболу
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
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Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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