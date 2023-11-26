Бабич назвал игру против «Балтики» более тяжелой, чем матчи квалификации Евро-2024

Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Балтикой» в матче 16-го тура МИР РПЛ (2:0).

«Не могу сказать, что ранее я никогда не играл в таких условиях, но такое случается редко. Погода играет большую роль в футболе. Был ли этот матч сложнее, чем матчи квалификации в Евро? Да, это уже другой вид футбола. Никто не ожидал таких условий перед матчем, что будет так много снега. Было очень тяжело играть», — сказал Бабич «СЭ» после победы над «Балтикой» (2:0).

Сборная Сербии 19 ноября на своем поле сыграла вничью с Болгарией (2:2) в заключительном матче отборочного турнира Евро-2024. Ничью сербам принес гол защитника «Спартака» Срджана Бабича.

Благодаря этому результату сборная Сербии заняла второе место в группе G и вышла на Евро-2024.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 14-й строчке (11). У команды 5 матчей без побед.