Бабкин считает, что Казарцев потерял контроль за матчем «Крылья» — «Локомотив»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин высказался о судействе в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3).

Самарцы отыгрались, дважды забив в добавленное ко второму тайму время. Решающий гол с пенальти забил Бенхамин Гарре. Главным арбитром встречи работал Василий Казарцев.

«Мне показалось, что главный арбитр сегодня контроль игры потерял. А в остальном ничего больше не хочу говорить про судейство. Пусть другие с этим разбираются», — цитирует Бабкина Metaratings.

После окончания встречи полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра «позором футбола», а главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов нецензурно высказался о судействе матча.