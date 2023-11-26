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Сегодня, 09:24

Бабкин считает, что Казарцев потерял контроль за матчем «Крылья» — «Локомотив»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Василий Казарцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин высказался о судействе в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3).

Самарцы отыгрались, дважды забив в добавленное ко второму тайму время. Решающий гол с пенальти забил Бенхамин Гарре. Главным арбитром встречи работал Василий Казарцев.

«Мне показалось, что главный арбитр сегодня контроль игры потерял. А в остальном ничего больше не хочу говорить про судейство. Пусть другие с этим разбираются», — цитирует Бабкина Metaratings.

После окончания встречи полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра «позором футбола», а главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов нецензурно высказался о судействе матча.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Василий Казарцев
Сергей Бабкин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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