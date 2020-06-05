Бабаев объяснил, почему появляется информация об интересе ЦСКА к нескольким футболистам

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о причинах появления трансферных слухов, связанных с клубом.

«Сейчас все автоматизировано, — цитирует Бабаева Bobsoccer.ru. — Существует система, где клубы могут узнать информацию о футболистах — матчи, голы, срок контракта и так далее. К сожалению, как мы недавно узнали, с некоторых ресурсов осуществляется утечка данных, какой именно клуб просматривал информацию о том или ином игроке. Хотя это происходит всего лишь в рамках повседневной работы селекционного отдела. Если селекционер просмотрел игровые показатели футболиста, это вовсе не означает, кто клуб им предметно интересуется, не так ли? Вот так и появляются «новости» об интересе нашего клуба к ряду игроков».

Ранее в СМИ появилась информация об интересе ЦСКА к ряду футболистов, среди которых нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч, полузащитник загребского «Динамо» Ариян Адеми, а также форвард «Бешикташа» Кайл Ларин.