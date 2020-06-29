В соцсети попало видео, на котором запечатлен нападающий «Зенита» Сердар Азмун, находящийся в кафе. На кадрах видно, как Азмун играет с ребенком и при этом учит его неприличному жесту.

Сердар Азмун отдыхает в компании знакомых в кафе. (Telegram-канал журналиста Ивана Карпова) pic.twitter.com/cTJy3D6LMu — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) June 29, 2020

Это видео появилось в Instagram известной блогерши Катрины Гайсиной. Позже она удалила пост, но его в своем Telegram-канале опубликовал журналист Иван Карпов.

Азмун отдыхал в обществе Гайсиной. На кадрах промелькнула мать ребенка, бывшая жена экс-игрока сборной России и питерцев Александра Кержакова Милана Тюльпанова.

Напомним, ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал иранского нападающего «Зенита» на 40 тысяч рублей за повторное нарушение регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата. Также питерский клуб сообщил о намерении применить санкции к своему игроку.

В социальных сетях появились фотографии Азмуна и футболиста «Крыльев Советов» Сафаа Хади, сделанные перед субботнем матчем на территории стадиона и в Санкт-Петербурге. На кадрах футболисты не соблюдают социальную дистанцию.