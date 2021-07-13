Азмун подчеркнул, что не уйдет из «Зенита» в другой российский клуб
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» поделился мнением о своем будущем.
— Как сами оцениваете вероятность своего ухода этим летом?
— У меня контракт с «Зенитом», и я думаю только о нем. Впереди у нас матч за Суперкубок России, больше ни о чем я не думаю.
— Но вы не раз говорили, что хотите играть в топ-чемпионате. В каком именно?
— Мне нравятся Германия, Италия, Англия. Я действительно говорил, что хочу попробовать себя в других лигах, но это нормальное желание для любого спортсмена. Только так я на самом деле узнаю, перерос ли я российскую лигу.
— А в другой российский клуб вы можете перейти?
— На сегодняшний день из «Зенита» — сто процентов нет. Не вижу смысла. Я играю в лучшей команде России, у меня великолепные отношения с болельщиками, тренерами, руководством клуба, партнерами. В будущем всякое может быть, но прямо сейчас точно не уйду в другой российский клуб.
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