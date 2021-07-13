Азмун уверен, что ему еще надо многому научиться в России

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» поделился мнением о своем вкладе в недавние успехи команды.

— Вам не кажется, что вы переросли наш чемпионат?

— Нет. Мне еще надо многому научиться в России, я пока ничего не сделал.

— А как же три золота чемпионата?

— Это же не я сделал, я — только один процент этого успеха.

— А остальные 99?

— Все остальные, в том числе массажисты, администраторы, болельщики — все. Они сделали все, чтобы мы хорошо играли и стали чемпионами.

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