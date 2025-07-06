Романо: «Спартак» отклонил предложение «Фейеноорда» по Угальде в размере 15 миллионов евро

«Спартак» отклонил первое предложение «Фейеноорда» по трансферу нападающего Манфреда Угальде, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, нидерландский клуб предложил 15 миллионов евро. Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшие 48 часов.

Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года. 23-летний костариканец провел 52 матча за красно-белых, забил 19 голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 миллионов евро.