Ашот Хачатурянц: «У многих клубов ФНЛ нет нормального бюджета»
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента РПЛ, рассказал об основных проблемах клубов ФНЛ.
«У многих клубов ФНЛ нет нормального бюджета. Нужно модифицировать условия перехода в РПЛ. Нельзя требовать 30-тысячного стадиона от городов, где нет такого спроса. Необходимо высокую планку адаптировать к местным условиям, чтобы инфраструктурная часть не сдерживала клубы в низшем дивизионе. Все должно быть сделано ради зрителей, они должны получать удобство. Также неправильно, если болельщик захотел посетить гостевой матч, потратил деньги, а за несколько дней до начала матч отменяют», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».
Ранее пост президента Тинькофф РПЛ покинул Сергей Прядкин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю