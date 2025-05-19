Арутюнянц призвал болельщиков «Ростова» не поддаваться на провокации

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам на фоне информации о скором уходе в отставку руководства клуба.

«Впереди у «Ростова» два важных матча. Прошу вас акцентировать внимание на предстоящих встречах, а не на слухах», — цитирует Арутюнянца пресс-служба клуба.

По словам президента «Ростова», сейчас необходимо решить вопросы с билетами на суперфинал FONBET Кубка России, а также с доставкой болельщиков на эту игру.

«Прошу вас не политизировать футбол, доверять только официальным источникам и дальше поддерживать команду. А главное — не поддавайтесь провокациям. Мы находимся с правительством области в рабочем контакте», — заключил Арутюнянц.

19 мая «СЭ» стало известно, что руководство «Ростова» и тренерский штаб объявят о своем уходе из клуба после суперфинала FONBET Кубка России. В понедельник спортивный директор желто-синих Алексей Рыскин подтвердил, что покинет клуб по окончании сезона.