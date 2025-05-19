«Спартак» установил клубный рекорд по количеству матчей на ноль в сезоне

«Спартак» провел 16 матчей без пропущенных голов в нынешнем сезоне чемпионата России.

Как сообщает Opta Sports, этот показатель является рекордом клуба для сезона из 30 туров. Больше матчей на ноль у красно-белых было только в 1993 году (19 в 34 турах) и в сезоне-2011/12 (19 в 44 турах).

«Спартак» набрал 54 очка в 29 матчах и располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре московская команда встретится с «Химками». Игра состоится 24 мая и начнется в 16.30 по московскому времени.