Игорь Горбунов о матче с «Сочи»: «Я мечтал о таком дебюте»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Игорь Горбунов поделился впечатлениям после матча против «Сочи» (1:0) в первом туре Тинькофф РПЛ.

«Эмоции просто нереальные! — цитирует Горбунова официальный сайт клуба. — Кстати, когда я дебютировал в Нижнем в ПФЛ, тоже забил в первой же игре. А сейчас и в РПЛ сразу же удалось отличиться. Я мечтал о таком дебюте, и вот он стал явью. Но самое главное, конечно же, что мы победили сегодня!

Игра получилась очень тяжелой. Для многих игра стала дебютной в премьер-лиге. Здесь, конечно, все по-другому, нежели в ФНЛ. Но у нас было бешеное желание. За счет этого мы и добились результата».

Горбунов забил единственный мяч в этой игре.