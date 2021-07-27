Игорь Горбунов о матче с «Сочи»: «Я мечтал о таком дебюте»
01:21
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Игорь Горбунов поделился впечатлениям после матча против «Сочи» (1:0) в первом туре Тинькофф РПЛ.
«Эмоции просто нереальные! — цитирует Горбунова официальный сайт клуба. — Кстати, когда я дебютировал в Нижнем в ПФЛ, тоже забил в первой же игре. А сейчас и в РПЛ сразу же удалось отличиться. Я мечтал о таком дебюте, и вот он стал явью. Но самое главное, конечно же, что мы победили сегодня!
Игра получилась очень тяжелой. Для многих игра стала дебютной в премьер-лиге. Здесь, конечно, все по-другому, нежели в ФНЛ. Но у нас было бешеное желание. За счет этого мы и добились результата».
Горбунов забил единственный мяч в этой игре.
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