«Локомотив» претендует на полузащитника «Шальке» Маскареля
10:47
«Локомотив» претендует на полузащитника «Шальке» Омара Маскареля, сообщает Superdeporte.
По информации источника, железнодорожники серьезно заинтересованы в 28-летнем испанце и поборются за него с «Валенсией». Сообщается, что сам футболист хотел бы продолжить карьеру в Испании, однако «Валенсия» не рассматривает игрока в качестве приоритетной цели на трансферном рынке и не спешит с предложением.
В сезоне-2020/21 Маскарель провел 26 матчей за «Шальке», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.superdeporte.es/valencia-cf/2021/07/26/omar-mascarell-espera-valencia-lokomotiv-55504530.html
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