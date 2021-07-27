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«Локомотив» претендует на полузащитника «Шальке» Маскареля

10:47
Омар Маскарель. Фото Instagram
Омар Маскарель. Фото Instagram
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«Локомотив» претендует на полузащитника «Шальке» Омара Маскареля, сообщает Superdeporte.

По информации источника, железнодорожники серьезно заинтересованы в 28-летнем испанце и поборются за него с «Валенсией». Сообщается, что сам футболист хотел бы продолжить карьеру в Испании, однако «Валенсия» не рассматривает игрока в качестве приоритетной цели на трансферном рынке и не спешит с предложением.

В сезоне-2020/21 Маскарель провел 26 матчей за «Шальке», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.superdeporte.es/valencia-cf/2021/07/26/omar-mascarell-espera-valencia-lokomotiv-55504530.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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