24 марта, 17:45

Артур Гомес избежал операции после травмы в матче с «Локомотивом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Динамо» Артур Гомес избежал операции после травмы, полученной в матче против «Локомотива» (1:2) в 21-м туре РПЛ.

26-летний бразилец стал автором единственного гола бело-голубых в московском дерби.

«На следующий день после той игры бразилец прошел обследование, которое подтвердило первичный диагноз — контузия правого плечевого сустава. Хирургическое вмешательство Артуру не потребовалось», — цитирует РИА «Новости» ответ пресс-службы «Динамо».

Артур Гомес перешел в «Динамо» в сентябре 2024 года. В текущем сезоне вингер провел 19 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Источник: РИА «Новости»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Артур Гомес Лоренсо
«Динамо» проведет акцию в поддержку Овечкина на матче против «Оренбурга»

Садыгов — о будущем «Химок»: «Банкротство клуба точно не планируется!»
