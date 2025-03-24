«Динамо» проведет акцию в поддержку Овечкина на матче против «Оренбурга»
В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос об акции в поддержку нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
— «Динамо» как-то планирует поддержать Александра Овечкина в его гонке за рекордом Гретцки?
— Да, клуб постоянно на связи с Овечкиным, мы все болеем за героя нашей большой динамовской семьи. Совместных идей у нас с Александром много: надеемся, рекорд Гретцки скоро падет, и тогда вы все увидите. А на ближайшее время запланировали акцию в поддержку Ови на матче «Динамо» — «Оренбург» 29 марта. В частности, будет баннер, посвященный погоне за рекордом, и каждый болельщик на стадионе тоже сможет присоединиться.
В эту субботу футбол и хоккей в принципе будут тесно связаны, и не только благодаря Овечкину. В рамках традиционного уже «Дня Динамо» на «ВТБ Арене» динамовские болельщики смогут в один день посетить сразу две игры: нашу (14:00) и матч плей-офф КХЛ (19:30). Будут автограф-сессии хоккеистов на футболе и футболистов — на хоккее. На «ВТБ Арене» в принципе можно будет провести всю субботу — после футбола зайти перекусить в ТЦ в здании стадиона, заглянуть в фан-шопы ФК и ХК и провести время в музее «Динамо», а там уже и хоккей. Идеальный день для настоящего болельщика. Тем более что погода отличная и можно прийти всей семьей.
Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне
В ночь на 23 марта в матче против «Флориды» (6:3) Овечкин не забил, но сделал две результативные передачи. На его счету 888 голов в регулярных чемпионатах. Уэйн Гретцки, лидер по этому показателю, забил 894 гола.
До конца регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» проведет еще 12 матчей.
