24 марта, 18:02

Садыгов — о будущем «Химок»: «Банкротство клуба точно не планируется!»

Константин Белов
Корреспондент

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с «СЭ» высказался о будущем команды.

«Клуб существует. За последние пять лет «Химки» только однажды выступали в первой лиге, а до и после этого только в РПЛ. Клуб и учредители выполняли обязательства на протяжении пяти сезонов минимум. Почему тогда на шестой год они не должны исполниться? У «Химок» все будет в порядке. Клуб свои обязательства в любом случае выполнит. Для этого есть источники. Банкротство клуба точно не планируется!» — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее стало известно, что по решению ФНС у клуба заблокированы счета в шести банках. «СЭ» сообщал, что задержка зарплаты в «Химках» достигла трех месяцев.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
Туфан Садыгов
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: матчи после международной паузы в марте 2025 года
ЭСК признала верным решение Кукуляка назначить пенальти в матче «Химки» — «Пари НН»
Шалимов будет спасать «Факел» от вылета. Воронежцы доверились тренеру, не работавшему с 2022-го
Каманцев высказался о возможной мошеннической схеме в судействе: «Создает фантастические риски»
Олег Романцев: «Не вижу, в чем «Краснодар» и «Зенит» превосходят «Спартак»
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Деп Б.Охта

    Счета арестованы. Четвёртый месяц клуб без з/п. Теневой хозяин под следствием в СИЗО. А в остальном, прекрасная маркиза, ..... всё просто великолепно!!!!!

    24.03.2025

  • Пан Юзеф

    Нет.

    24.03.2025

  • IQ-87%

    Это кто -вечно трезвый -обкладывающий всех высокопарными выражениями патриот -поясните мне

    24.03.2025

  • Деп Б.Охта

    Имел дело с подобними "товарищами". Ни единому их слову верить нельзя!!!

    24.03.2025

  • Пан Юзеф

    Зачем? "Химки" - команд не для большого экрана, а для эстетствующего зрителя.

    24.03.2025

  • vit 72

    Значит будет банкротство. Поделом им за колорадку.

    24.03.2025

  • IQ-87%

    Желаю Химкам найти свой кинопоиск

    24.03.2025

  • ёzhic8

    Охренеть уровень бизнесмена - искренне полагает что допустимы и запланированные банкротства

    24.03.2025

  • Александр Солодовников

    Очень жалко, что не планируется... у нас в стране что клубов мало, какого хрена превращать чемпионат России в первенство московской области, была бы моя воля, я бы вообще только три клуба с региона оставил и кто из них третье место в их личном соревновании занимал отправлялся бы в первую лигу если там на выход в высшую тоже клуб от туда же был....

    24.03.2025

  • Спринт

    Садыг-ст. .. банкротство клубе точно не планируется .. оно уже наступило ..**

    24.03.2025

  • Робат

    Слепой сказал: посмотрим!

    24.03.2025

  • Valekka

    Белов просто маг : Садыгова превратил из основного содержателя "Химок" в " имеющего отношение"

    24.03.2025

  • Kirill Boglovsky

    Значит обанкротятся, верный знак

    24.03.2025

  • Пан Юзеф

    Спасибо, пан Туфан, что заботишься о любимой Россией команде! Успехов тебе! Вперед, "Химки"!

    24.03.2025

  • СТИЛЯГА1

    Очевидно банкротство не планируют, оно само приходит

    24.03.2025

  • инок

    Значит через некоторое время банкротство Химок обязательно будет)

    24.03.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Банкротство клуба точно не планируется.......обанкротят без плана....как всегда..

    24.03.2025

  • Unsafed

    Через три месяца другую песню споёт

    24.03.2025

  • ViktorDiktor®

    Все 27 болельщиков Химок тебя услышали )

    24.03.2025

  • Haiaxi

    Значит точно скоро будет!

    24.03.2025

  • Sasha Amoralov

    Если банкротство планируется, то это статья УК)

    24.03.2025

  • Эрик Стейн

    Банкротство клуба точно не планируется....ну так ни один клуб, который исчез, не планировал банкротство....если есть проблемы-смысл их скрывать и делать вид что всё хорошо...если же проблем нет-то с чего возникли санкции?)

    24.03.2025

    • Артур Гомес избежал операции после травмы в матче с «Локомотивом»

    Садыгов заявил, что «Химки» выплатят все долги до начала следующего сезона
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    3
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    4
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    9
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    10
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Матвей Кисляк

    Матвей Кисляк

    ЦСКА

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

