Садыгов — о будущем «Химок»: «Банкротство клуба точно не планируется!»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с «СЭ» высказался о будущем команды.

«Клуб существует. За последние пять лет «Химки» только однажды выступали в первой лиге, а до и после этого только в РПЛ. Клуб и учредители выполняли обязательства на протяжении пяти сезонов минимум. Почему тогда на шестой год они не должны исполниться? У «Химок» все будет в порядке. Клуб свои обязательства в любом случае выполнит. Для этого есть источники. Банкротство клуба точно не планируется!» — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее стало известно, что по решению ФНС у клуба заблокированы счета в шести банках. «СЭ» сообщал, что задержка зарплаты в «Химках» достигла трех месяцев.