Дьяков считает ЦСКА фаворитом в матче против «Ростова»

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ, в котором ЦСКА примет команду из Ростова-на-Дону.

«От армейцев сейчас тяжело ждать какой-то стабильности, потому что слишком короткая обойма футболистов и мало из кого Федотов может выбирать. Но у «Ростова» тоже на выезде пока в этом сезоне ноль побед: пару ничьих и все поражения. Так что плюс-минус такой же матч будет, как на Кубке. Тяжелый матч будет для обеих команд. Фавориты, конечно, армейцы, все равно играют дома, но они очень нестабильны. И матч с «Динамо» показал, что ЦСКА один тайм играет превосходно, во втором — полная противоположность. Даже не знаю, что от них ожидать», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

Дьяков также ответил на вопрос, будут ли команды играть в закрытый футбол.

«Ростов» явно будет играть вторым номером, не будет лететь вперед. Не думаю, что в этой игре мы увидим много голов. Какая-то команда с разницей в один мяч победит», — добавил Дьяков.

Игра пройдет 3 декабря на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 25 очков. Команда Валерия Карпина набрала 20 баллов и располагается на 10-й строчке.