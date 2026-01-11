Артига прилетит в Казань 12 января для назначения в «Рубин»

Как стало известно «СЭ», тренер Франк Артига прилетит в Казань 12 января для подписания контракта с «Рубином».

Ранее «СЭ» сообщал о скором назначении 49-летнего испанца в казанский клуб.

10 января пресс-служба «Петру Атлетику» из Анголы сообщила, что Артига покинул пост главного тренера.

17 декабря СМИ сообщали, что «Рубин» уволит Рашида Рахимова с поста главного тренера. Он возглавляет казанскую команду с апреля 2023 года.

«Рубин» после 18 туров чемпионата России-2025/26 занимает седьмое место в таблице с 23 очками.