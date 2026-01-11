Кисляк: «Зимний перерыв — это не время, когда нужно думать о переезде в Европу»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переезде в Европу.

«Никогда не думал об этом в перерывах во время сезона. Зимний перерыв — это точно не время, когда нужно думать о переезде в Европу. Я сейчас сконцентрирован на ЦСКА и подготовке к возобновлению сезона», — сказал Кисляк «СЭ».

20-летний Кисляк в этом сезоне провел за ЦСКА 27 матчей, забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.