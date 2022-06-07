Ребров о незабитом пенальти: «Фомина тоже жалко по-своему, но так бывает»
Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» рассказал, почему полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не смог забить пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России.
— На твой взгляд, почему Фомин не реализовал 11-метровый?
— Во-первых, в этом моменте Максименко принял очень правильное решение — начал заводить болельщиков. Большая заслуга зрителей, что в этот момент они психологически повлияли на Фомина. Умяров тоже подошел и сказал что-то. Кто-то говорит, что это некрасиво, но это футбол. Он просто сказал ему пару слов, не мешал ему бить. Фомина тоже жалко по-своему, но так бывает. Повели бы себя так же игроки «Динамо»? Думаю, команда, которая хочет победить, сделала бы то же самое. Не считаю, что в этом есть что-то грязное — это часть игры. Чистая психология.
И, мне кажется, это еще про то, что какая-то команда заслужила победу больше. Я не говорю, что «Динамо» хуже, но «Спартак» в этом году прилично настрадался. Не хочу сказать, что это связано с судейскими решениями, но мы, например, не сыграли весной в Лиге Европы, заняв первое место в группе. Так что где-то нам вернулось в финале. Не хочу обидеть «Динамо», но, наверно, мы больше заслужили победу.
Полузащитник бело-голубых Даниил Фомин в финале БЕТСИТИ Кубка России при счете 1:2 не забил пенальти на 90+9-й минуте игры.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0