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Ребров о незабитом пенальти: «Фомина тоже жалко по-своему, но так бывает»

Ребров рассказал, почему Фомин не смог забить пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» рассказал, почему полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не смог забить пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России.

— На твой взгляд, почему Фомин не реализовал 11-метровый?

— Во-первых, в этом моменте Максименко принял очень правильное решение — начал заводить болельщиков. Большая заслуга зрителей, что в этот момент они психологически повлияли на Фомина. Умяров тоже подошел и сказал что-то. Кто-то говорит, что это некрасиво, но это футбол. Он просто сказал ему пару слов, не мешал ему бить. Фомина тоже жалко по-своему, но так бывает. Повели бы себя так же игроки «Динамо»? Думаю, команда, которая хочет победить, сделала бы то же самое. Не считаю, что в этом есть что-то грязное — это часть игры. Чистая психология.

И, мне кажется, это еще про то, что какая-то команда заслужила победу больше. Я не говорю, что «Динамо» хуже, но «Спартак» в этом году прилично настрадался. Не хочу сказать, что это связано с судейскими решениями, но мы, например, не сыграли весной в Лиге Европы, заняв первое место в группе. Так что где-то нам вернулось в финале. Не хочу обидеть «Динамо», но, наверно, мы больше заслужили победу.

Полузащитник бело-голубых Даниил Фомин в финале БЕТСИТИ Кубка России при счете 1:2 не забил пенальти на 90+9-й минуте игры.

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Артем Ребров
Даниил Фомин
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БЕТСИТИ Кубок России
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ФК Динамо (Москва)
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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