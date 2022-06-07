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Суперкубок в Питере даст прибыль в 90 миллионов. Нижний в полтора раза меньше

Проведение Суперкубка России в Санкт-Петербурге позволит получить прибыль в размере 90 миллионов рублей
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Газпром Арена».
Фото ФК «Зенит»

По информации «СЭ», по предварительным расчетам организаторов проведение матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге позволит заработать около 90 миллионов рублей.

Аналогичное событие в Нижнем Новгороде должно принести 55 миллионов рублей. «Лужники» могут позволить заработать 100 миллионов рублей, но на даты провидения Суперкубка (или ближайшие) на этом стадионе уже запланированы другие мероприятия.

По регламенту 70 процентов от прибыли поделят между собой участники матча.

В Суперкубке России-2022 сыграют «Зенит», выигравший чемпионат России, и «Спартак», ставший обладателем Кубка страны по итогам сезона-2021/22.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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