Суперкубок в Питере даст прибыль в 90 миллионов. Нижний в полтора раза меньше

Проведение Суперкубка России в Санкт-Петербурге позволит получить прибыль в размере 90 миллионов рублей

По информации «СЭ», по предварительным расчетам организаторов проведение матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге позволит заработать около 90 миллионов рублей.

Аналогичное событие в Нижнем Новгороде должно принести 55 миллионов рублей. «Лужники» могут позволить заработать 100 миллионов рублей, но на даты провидения Суперкубка (или ближайшие) на этом стадионе уже запланированы другие мероприятия.

По регламенту 70 процентов от прибыли поделят между собой участники матча.

В Суперкубке России-2022 сыграют «Зенит», выигравший чемпионат России, и «Спартак», ставший обладателем Кубка страны по итогам сезона-2021/22.