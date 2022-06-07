Газизов: «Не знаю, почему мораторий не был установлен. Это было бы честно по отношению к командам РПЛ»

Газизов не понимает, почему не был установлен мораторий на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о решении не устанавливать мораторий на вылет команд из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

«Рубин» — наиболее пострадавший клуб из-за неспортивной ситуации. Я это признаю. Не знаю, почему мораторий не был установлен. Это было бы честно по спортивному принципу к командам премьер-лиги», — сказал Газизов.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в ФНЛ-1.

24 мая, исполком РФС принял решение сохранить действующий формат РПЛ в следующем сезоне и отказался от введения моратория на вылет.