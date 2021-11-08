Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Артем Ребров о завершении карьеры: «Чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю!»

Вратарь «Спартака» Ребров объявил о завершении карьеры
10:15
Теги:

Вратарь «Спартака» Артем Ребров объявил о завершении игровой карьеры.

«Когда Александр Ступников сделал эту фотографию несколько лет назад и показал мне, то я сказал ему, что опубликую ее в Instagram, когда завершу профессиональную карьеру! — написал Ребров в Instagram. — С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово. И вот, после недельного отсутствия в социальных сетях, публикуя фотографию, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю! Все рассуждения и выводы потом. А пока — с головой в новую жизнь».

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

31 октября «Спартак» объявил, что Ребров приостановил карьеру и стал техническим координатором клуба.

37-летний вратарь играет за московский клуб с 2011 года. Всего он провел 113 матчей за «Спартак» и пропустил 134 мяча.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CWAS_0wsTx6/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Трусова не поедет на «Гран-при Японии». Это олимпийская катастрофа?
Россияне победили в главном турнире года по CS: GO
1
0