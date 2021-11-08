Артем Ребров о завершении карьеры: «Чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю!»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров объявил о завершении игровой карьеры.

«Когда Александр Ступников сделал эту фотографию несколько лет назад и показал мне, то я сказал ему, что опубликую ее в Instagram, когда завершу профессиональную карьеру! — написал Ребров в Instagram. — С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово. И вот, после недельного отсутствия в социальных сетях, публикуя фотографию, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю! Все рассуждения и выводы потом. А пока — с головой в новую жизнь».

37-летний вратарь играет за московский клуб с 2011 года. Всего он провел 113 матчей за «Спартак» и пропустил 134 мяча.