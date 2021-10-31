Артем Ребров приостановил карьеру и стал техническим координатором «Спартака»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров перешел на должность технического координатора, информирует сайт клуба. Одна из его функций — помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

«Для успешного выполнения поставленной задачи Ребров приостанавливает игровую карьеру. Клуб благодарит Артема за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в «Спартаке», и смелость при принятии этого решения», — говорится в сообщении.

37-летний Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. В сезоне-2016/17 он вместе с командой стал чемпионом России. За клуб он провел 113 матчей и пропустил 134 гола.