Артем Ребров приостановил карьеру и стал техническим координатором «Спартака»
Вратарь «Спартака» Артем Ребров перешел на должность технического координатора, информирует сайт клуба. Одна из его функций — помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.
«Для успешного выполнения поставленной задачи Ребров приостанавливает игровую карьеру. Клуб благодарит Артема за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в «Спартаке», и смелость при принятии этого решения», — говорится в сообщении.
37-летний Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. В сезоне-2016/17 он вместе с командой стал чемпионом России. За клуб он провел 113 матчей и пропустил 134 гола.
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-10-31-rebrov_priostanovil_karyeru_vratarya_i_stal_tekhnicheskim_koordinatorom/
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