Полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку не понадобится операция.

По информации «СЭ», итоги МРТ показали, что Миранчуку не понадобится хирургическое вмешательство. С сентября этого года 26-летний футболист находится в одной из немецких клиник. Если бы пришлось делать операцию, то восстановление затянулось бы еще на полгода.

Ранее агент полузащитника Вадим Шпинев в разговоре с «СЭ» раскритиковал директора медицинского департамента «Локомотива» Алексея Репетюка и заявил, что травма приводящей мышцы передней поверхности бедра, которую Миранчук получил еще в январе, до сих пор не позволяет ему играть и тренироваться в полную силу.

Миранчук принял участие в пяти матчах в текущем сезоне, во всех выходя на замену и проведя на поле 104 минуты.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Миранчук вернется в расположение «Локомотива» в конце ноября.