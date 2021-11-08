Самедов отреагировал на завершение карьеры Реброва: «Поздравляю Артема с новым этапом!»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал новость о том, что вратарь красно-белых Артем Ребров завершил карьеру.

«Хочу поздравить Артема с новым этапом! Желаю ему всего самого лучшего. У него была прекрасная карьера, сам он прекрасный человек. Все-таки он уже в таком возрасте, давно не играл. Он умный парень и всегда все правильно воспринимал. Как я понимаю, ему поступило интересное предложение остаться в структуре клуба. Почему бы не попробовать? Это здорово», — сказал Самедов «СЭ».

Сегодня, 8 ноября, вратарь «Спартака» Артем Ребров объявил о завершении карьеры.

31 октября «Спартак» объявил, что Ребров приостановил карьеру и стал техническим координатором клуба. 37-летний вратарь играет за московский клуб с 2011 года. Всего он провел 113 матчей за «Спартак» и пропустил 134 мяча.