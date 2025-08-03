Карпукас — о матче с «Пари НН»: «Приятно начинать чемпионат с трех побед»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:2).

«Тяжелейшая игра, непростые условия. Конечно же, не хватало зрителей на трибунах. Наших болельщиков было хорошо слышно, но общая атмосфера на стадионе была как на товарищеском матче. Хорошо, что преодолели все трудности и победили. Три очка — самое главное в этой ситуации.

Разбирали соперника, понимали, что от него ожидать. В каких-то моментах недоиграли в обороне, но нас выручил вратарь, спасибо ему большое. Приятно начинать чемпионат с трех побед, но впереди еще очень много игр. Концентрируемся на ближайшем матче со «Спартаком», — сказал Карпукас «СЭ».

«Локомотив» (9 очков) одержал третью победу на старте и единолично лидирует в РПЛ, «Пари НН» (0) потерпел третье поражение и идет на предпоследней, 15-й строчке, в турнирной таблице.