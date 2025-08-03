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Карпукас — о матче с «Пари НН»: «Приятно начинать чемпионат с трех побед»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:2).

«Тяжелейшая игра, непростые условия. Конечно же, не хватало зрителей на трибунах. Наших болельщиков было хорошо слышно, но общая атмосфера на стадионе была как на товарищеском матче. Хорошо, что преодолели все трудности и победили. Три очка — самое главное в этой ситуации.

Разбирали соперника, понимали, что от него ожидать. В каких-то моментах недоиграли в обороне, но нас выручил вратарь, спасибо ему большое. Приятно начинать чемпионат с трех побед, но впереди еще очень много игр. Концентрируемся на ближайшем матче со «Спартаком», — сказал Карпукас «СЭ».

«Локомотив» (9 очков) одержал третью победу на старте и единолично лидирует в РПЛ, «Пари НН» (0) потерпел третье поражение и идет на предпоследней, 15-й строчке, в турнирной таблице.

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Артем Карпукас
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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