«Рубин» продлил контракт с полузащитником Иву до 2028 года

«Рубин» объявил о продлении контракта с полузащитником Угочукву Иву.

Новое соглашение с 25-летним футболистом действует до конца июня 2028 года.

Иву перешел в «Рубин» из «Урарту» в июле 2023 года. Он провел за казанцев 63 матча во всех турнирах и забил 2 гола.

Хавбек — уроженец Нигерии, но выступает за сборную Армении. Футболист получил армянское гражданство, когда выступал за «Урарту».