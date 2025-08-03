Мостовой о матче «Спартака» против «Акрона»: «Победит за счет класса и мастерства»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Акрон» — «Спартак» в 3-м туре РПЛ. По его мнению, красно-белые должны отреагировать на разгромное поражение от «Балтики» в Москве неделю назад (0:3).

«Я здесь за «Спартак». Думаю, в гостях победят со счетом 2:1. Хотя Маркиньос не играет [из-за дисквалификации]... Команда и лично Станкович большой негатив словили после поражения от «Балтики». Но вот съездили в Ростов [на матч группы Кубка России] - и все хорошо. Думаю, что сейчас тоже победят за счет класса и мастерства», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч «Акрон» — «Спартак» на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре в воскресенье, 3 августа, начнется в 13.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.