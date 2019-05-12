Артем Дзюба: "Я бы переспал с кубком РПЛ!"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился эмоциями от завоевания титула чемпиона России-2018/19. Петербуржцы вышли на матч 28-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1) уже в ранге чемпионов страны. После игры им вручили золотые медали и кубок премьер-лиги. Дзюба в шутку сказал, что готов переспать с трофеем.

- Это тот момент, когда все сказочно волшебно, - сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе. - Этот год какой-то фантастический. Надо было везде побывать, хлебнуть всякого. Я очень благодарен, что у меня был такой непростой тернистый путь. Я очень счастлив сейчас и безумно благодарен всем в клубе, ребятам в команде, тренерскому штабу.

Мы все вместе победили, но приятно, что я один из тех, кто приложил большую руку к этому малышу (Дзюба целует кубок), о котором я мечтал всю жизнь. Это было не зря.

Я остался самим собой, не предал свои идеалы. Очень круто, что все так получается, этот год будет в моей памяти навсегда, даже в старости я буду рассказывать о нем басни. Так что берегитесь все остальные!

- В североамериканских лигах есть традиция, что кубок какое-то время проводит с победителями. Вы так его обнимаете, что кажется, что он уедет вместе с вами.

- Ну, я бы конечно переспал с ним, не спорю, но думаю, найдется тот, кто захочет большего. Я как-то более-менее спокоен, главное, что мы это сделали.

Это круто, если честно. Круто-круто-круто (последнюю реплику Дзюба произнес интонацией персонажа сериала "Сообщество" Эбеда Надира. - Прим. "СЭ").