Артем Дзюба: "Всех с победой! Непередаваемые эмоции! Просто хочется всех обнять"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на своей странице в Инстаграме опубликовал несколько постов после матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1). В этой встрече 30-летний форвард отдал три голевые передачи.

После игры сине-бело-голубым вручили кубок и золотые медали за победу в чемпионата России-2018/19.

- Всех с победой! Непередаваемые эмоции! Просто хочется всех обнять, - написал Дзюба.

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