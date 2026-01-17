Артем Дзюба станет капитаном «Акрона»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба станет новым капитаном команды, заявил главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев.

12 января «Акрон» объявил об уходе в «Торпедо» Константина Савичева, который ранее был капитаном команды.

«Что касается нового капитана команды, то у нас, безусловно, достаточно футболистов, способных быть лидерами. Но то, что на сегодняшний день капитаном будет Артем Дзюба — в этом нет никакого сомнения. Он в ряде матчей уже достаточно успешно выводил команду, он — по своему духу лидер, человек, который своими действиями вызывает эмоции у других футболистов, а это самое главное для капитана», — цитирует Тедеева пресс-служба клуба.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В этом сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

«Акрон» ушел на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице РПЛ — 21 очко в 18 турах.