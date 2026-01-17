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17 января, 21:47

Артем Дзюба станет капитаном «Акрона»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба станет новым капитаном команды, заявил главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев.

12 января «Акрон» объявил об уходе в «Торпедо» Константина Савичева, который ранее был капитаном команды.

«Что касается нового капитана команды, то у нас, безусловно, достаточно футболистов, способных быть лидерами. Но то, что на сегодняшний день капитаном будет Артем Дзюба — в этом нет никакого сомнения. Он в ряде матчей уже достаточно успешно выводил команду, он — по своему духу лидер, человек, который своими действиями вызывает эмоции у других футболистов, а это самое главное для капитана», — цитирует Тедеева пресс-служба клуба.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В этом сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

«Акрон» ушел на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице РПЛ — 21 очко в 18 турах.

Источник: ФК «Акрон»
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Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
Заур Тедеев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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