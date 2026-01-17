Клаудиньо посетил тренировку «Зенита» в Катаре

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо посетил тренировку команды на сборе в Катаре.

Футболист поприветствовал бывших одноклубников и сотрудников тренерского штаба, а также обратился к болельщикам сине-бело-голубых.

«Привет, болельщики «Зенита»! Я здесь, чтобы послать вам воздушный поцелуй и обнять покрепче. Желаю отличного сезона, пусть все цели будут выполнены! Обнимаю! Давай, «Зенит», я вас люблю!» — сказал Клаудиньо в видео, опубликованном в Telegram-канале клуба.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с августа 2021 года по январь 2025 года, после чего перешел в «Аль-Садд». Вместе с командой из Санкт-Петербурга хавбек трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал обладателем Кубка страны.

В марте 2023 года Клаудиньо получил российский паспорт.