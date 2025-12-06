Дзюба назвал абсурдным удаление Неделчару в матче с «Зенитом»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал удаление защитника команды Йонуца Неделчару в 18-м туре РПЛ с «Зенитом» (0:2).

В начале матча Неделчару попал рукой по лицу Педро. Главный арбитр матча Павел Кукуян после подсказки ВАР и просмотра повтора эпизода показал защитнику красную карточку.

«Удаление абсурдное. Маленького роста человек подлезает и локоть даже не согнул. Семак считает, что было? Ну, понятно», — сказал Дзюба после матча.

«Акрон» (21 очко) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.