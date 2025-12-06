Дзюба вырвался из рук Тедеева и не стал с ним говорить после поражения от «Зенита»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба не стал общаться с главным тренером команды Зауром Тедеевым после поражения от «Зенита» в 18-м туре чемпионата России.

Игра команд прошла в субботу, 6 декабря, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. После матча Дзюба на эмоциях шел в раздевалку, Тедеев пытался с ним поговорить, однако футболист вырвался из рук специалиста.

Ранее Тедеев в интервью «СЭ» рассказал, что ему потребовалось время, чтобы найти общий язык с Дзюбой. По словам тренера, это произошло после того, как форвард ему заявил, что «главное в жизни — это духовная составляющая».

«Акрон» с 21 очком располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.