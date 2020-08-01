Нападающий «Зенита» Артем Дзюба скептически отнесся к претензиям по поводу того, что «Оренбург» якобы «поставляет» очки петербургскому клубу. По словам форварда, с оренбуржцами у «Зенита» были достаточно сложные матчи.

— У «Краснодара» хорошая команда, но у них уже 3-4 года хорошая команда, — цитирует «Фонтанка» Дзюбу. — Им тоже что-то мешает? Каждый сезон кричат, что у «Локомотива» состав не хуже, чем у «Зенита». Каждый сезон начинается с подобных заявлений. А когда чемпионат заканчивается, начинаются разговоры о том, что у «Зенита» три состава. Какие три состава? Нам еще и состав «Сочи» приплетают.

— Шесть очков от «Оренбурга» в эту же копилочку.

— Это я вообще обожаю. При том, что они действительно у нас ни разу не выиграли, но с ними были одни из самых сложных матчей. Мы всегда еле-еле уносим оттуда ноги. Взять даже прошлый год, когда мы 2:1 выиграли — что там творил Лунев! Если бы не он, мы бы точно получили 3 или 4.

— При этом я точно знаю, что для локальных «Газпромов» обыграть большой «Газпром» это очень важное карьерное достижение.

— Конечно. Видно же было, как «Сочи» хотели нас обыграть. И мне даже знакомые писали: «Вы правда «Сочи» сдадите игру, им же нужнее?». Я говорю: «Как ты себе это представляешь?». Кто-то скажет это Семаку? А как он это футболистам объяснит? Ну это же бред. По такой логике можно сказать про каждую команду, кого мы два раза обыграли.

— «Спартак».

— Да, это тоже наши поставщики?