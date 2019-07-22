Артем Дзюба: "Мог сделать хет-трик из ассистов, но все мои мазилы промахнулись"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы над "Сочи" во 2-м туре чемпионата России (2:0) отметил, что мог оформить ассистентский хет-трик. Также он признался, что ему было принято, когда Сердар Азмун​ отпраздновал гол в его стиле.

– Сегодня было тяжело, главное – что победили, три очка! - цитирует пресс-служба клуба Дзюбу.

– В четверг не тренировались, сегодня температура...

– Три дня практически не тренировался, сейчас – не знаю, таблетку выпил, полегче стало. Плоховатенько, честно говоря. Главное – победа. Жалко, что не все моменты забили. Сегодня я снова мог сделать хет-трик из всех моих ассистов, но все мои мазилы промахнулись. Ничего страшного, будем работать!

– Но одна голевая передача есть...

– ...и это приятно! Я всегда говорил, что всегда играю на команду, поэтому прежде всего – команда. И сегодня я здесь только для того, чтобы быть с командой. Выйду на поле на столько, на сколько нужно, в любом состоянии, потому что сейчас нужно набирать очки. Сейчас все играют очень тяжело, все набирают очки, нет явных лидеров, все друг с другом мучаются. Очень важно такие матчи вырывать, потому что дальше – Лига чемпионов, и будет только тяжелее.

– Как вы отнеслись к тому, что Азмун повторил ваш жест?

– Приятно было, все ребята знали, что очень тяжело проходила моя подготовка к матчу. Я очень расстроился, конечно, но, значит, так и должно было быть. Очередное испытание, и я очень доволен тем, что мне удалось справиться. Большое спасибо нашим докторам за то, что они мне всячески помогали. Сегодняшняя ночь была просто ужасной: очень душно, кондиционер включить нельзя, воду попить невозможно, горло просто пылает! Если честно, сейчас я мечтаю о том, чтобы поесть.

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