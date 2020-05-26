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Артем Дзюба: «Как солнце выглянуло, так в Питере все снова гуляют. Очень странно»

14:43
Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал жителей Санкт-Петербурга за прогулки во время режима ограничений из-за коронавируса.

— Для меня самое странное, как народ в Питере гуляет. Как солнце выглянуло, так все гуляют снова. Очень странно.

Самое страшное — это люди без чувства юмора. Мне их просто жаль. Вещи нужно разделять: есть очень серьезные вещи, а иногда можно улыбнуться. Позитив спасает в таких случаях, — сказал Дзюба в прямом эфире Instagram «Матч ТВ».

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